11 августа 2025 в 17:15

Диетолог назвал болезни, при которых лучше отказаться от грибов

Диетолог Гинзбург посоветовал не есть грибы при болезнях ЖКТ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При болезнях желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от употребления грибов, посоветовал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор АСИЗ Михаил Гинзбург. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что к таким заболеваниям относятся гастрит, язва, дискинезия желчевыводящих путей и холецистит.

Людям с любыми болезнями желудочно-кишечного тракта, гастритом, язвой, дискинезией желчевыводящих путей, холециститом, колитом и так далее вовсе не советую есть грибы. Иначе это может вызвать обострение, — пояснил врач.

Кроме того, не стоит вводить грибы в рацион детей хотя бы до трехлетнего возраста. По словам диетолога, лучше всего не давать грибы детям до 12 лет, чтобы избежать возникновения гастрита. Он обратил внимание, что польза данного продукта сильно преувеличена.

Поэтому не стоит увлекаться: порция готовых грибов должна быть в пределах 100 граммов. К тому же не советую употреблять их вместе с другими тяжелыми продуктами, например сметаной или жареной картошкой, — это довольно большая нагрузка на ЖКТ, — добавил Гинзбург.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что капсульный кофе может привести к отравлению и даже нарушить гормональный баланс. Она отметила, что есть риск накапливания канцерогенных веществ в герметичной емкости.

