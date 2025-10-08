Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 14:30

Суперский салат «Великолепная четверка»: грудка, кукуруза и еще 2 продукта, которые есть в любом доме

Суперский салат «Великолепная четверка»: грудка, кукуруза и еще 2 продукта, которые есть в любом доме! Нежная курица, хрустящий соленый огурец и сладкая кукуруза создают идеальный баланс. Отличный вариант для быстрого ужина или сытного перекуса — минимум усилий, а результат получается по-настоящему обалденным!

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 300 г
  • Огурец соленый или свежий — 1 шт. (150 г)
  • Яйцо — 2 шт.
  • Кукуруза консервированная — 150 г
  • Укроп — 3-4 веточки
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Куриную грудку обжарьте на растительном масле до готовности с двух сторон и полностью остудите. Отварные яйца и соленый огурец нарежьте мелкими кубиками. Остывшую курицу измельчите таким же образом.
  2. Смешайте все компоненты в миске, добавьте консервированную кукурузу и мелко рубленный укроп. Заправьте салат майонезом, при необходимости посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике 20-30 минут для раскрытия вкуса.

Ранее мы готовили салат «Обжорка» с говядиной и грибами. Обалденное сочетание простых продуктов.

