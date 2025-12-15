Новый год-2026
Холодец застывает долго. Готовлю рулетики из куриного филе с черносливом и грецким орехом. Нежные и нарядные

Холодец, безусловно, символ праздничного стола, но его приготовление — многочасовой марафон, который не всегда вписывается в ритм современной жизни. Эти нарядные мясные рулетики из куриного филе — элегантная и быстрая альтернатива, которая выглядит не менее торжественно, а готовится всего за час. Нежное куриное мясо, обернутое вокруг сладковатого чернослива и хрустящих грецких орехов, создает идеальный баланс вкусов и текстур. Это блюдо удивляет гостей своим видом и сочностью, а вас — простотой исполнения, доказывая, что праздничную кухню можно творить легко и с вдохновением.

Для приготовления вам потребуется: 2 крупных куриных филе (около 600 г), 100 г чернослива без косточек, 70 г ядер грецких орехов, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка паприки, соль, черный перец, растительное масло для смазывания. Чернослив залейте кипятком на 10 минут для мягкости, затем обсушите и мелко нарежьте. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде и порубите не слишком мелко. Куриное филе разрежьте вдоль, но не до конца, и раскройте как книжку. Накройте пленкой и аккуратно отбейте до толщины около 5 мм. Посолите, поперчите, присыпьте паприкой и раздавленным чесноком. Смешайте чернослив с орехами и равномерно распределите начинку по каждому филе. Плотно сверните мясо в рулет, перевяжите кулинарной нитью или закрепите зубочистками. Смажьте рулетики маслом, выложите в форму и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть, нарежьте на порционные ломтики и подавайте теплыми или холодными.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

