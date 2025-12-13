Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 15:28

10 минут — и сырно-чесночная закуска готова: этот рецепт спасет в новогоднюю ночь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт спасет вас в новогоднюю ночь! 10 минут — и сырно-чесночная закуска готова! Никакой суматохи и страха, что вы что-то не успеете.

Вкус этой закуски — идеальное сочетание солоноватой, нежной ветчины и насыщенной, пикантной сырно-чесночной начинки. Она получается сочной, ароматной и очень сытной. Эта закуска станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро, без лишних хлопот накрыть богатый и вкусный стол для праздника.

Вам понадобится: 200 г слайсов или тонких ломтиков ветчины, 150 г твердого сыра, 2–3 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, шпажки или зубочистки. Сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте сыр, чеснок и майонез до получения однородной кремообразной массы. На каждый ломтик ветчины нанесите 1–2 ч. л. сырной намазки, распределите ее вдоль края и аккуратно сверните в плотный рулетик. Закрепите каждый рулетик шпажкой или зубочисткой. Выложите готовые рулетики на блюдо и можете сразу подавать.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из крабовых палочек — эффектно и без трат. С такой закуской и салаты не нужны.

Проверено редакцией
Читайте также
Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество
Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Надоели фаршированные яйца? Заворачиваю яичный салат в ломтики ветчины. Пикантные рулетики на один укус
Общество
Надоели фаршированные яйца? Заворачиваю яичный салат в ломтики ветчины. Пикантные рулетики на один укус
Хватит мазать шпроты на хлеб. В этом году готовлю из них шишки на новогодний стол — нужны плавленый сыр и чеснок
Общество
Хватит мазать шпроты на хлеб. В этом году готовлю из них шишки на новогодний стол — нужны плавленый сыр и чеснок
Картофельные оладьи готовлю теперь с начинкой. Кладу в каждую по кусочку сыра. Хрустящие снаружи, тягучие внутри
Общество
Картофельные оладьи готовлю теперь с начинкой. Кладу в каждую по кусочку сыра. Хрустящие снаружи, тягучие внутри
Всего 3 продукта. Салат «Зимний бриз» с курицей и ананасом: он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество
Всего 3 продукта. Салат «Зимний бриз» с курицей и ананасом: он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
рулетики
рецепты
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на Аляске
Сальдо нашел общее в проведении референдума на Украине и красивой вывеске
В Европе предсказали, когда завершится конфликт на Украине
В России избили спортивного тренера «Динамо»
Лютый холод и дубак до –30? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«У нас нет денег»: европейская страна отказалась помогать Украине
Дарья Сагалова рассказала о съемках со Спартаком Мишулиным
Раскрыто число пострадавших при массовом ДТП на трассе под Пензой
В Суздале произошел пожар в аквапарке
Дипломат раскрыл истинное отношение Венесуэлы к союзу с Россией
Состав с пропан-бутаном сошел с рельсов под Оренбургом
Кованые детали в интерьере: что можно сделать самому за выходные
Появились кадры с места столкновения двух поездов под Пензой
Военэксперт ответил, почему ВСУ ликвидируют интернациональные легионы
Аршавин высказался об урезании бюджета в «Зените»
В США восхитились советами Лукашенко по решению украинского кризиса
В РПЦ предупредили о росте числа поддельных рассылок от имени церкви
На Украине решили ликвидировать интернациональные легионы
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея
На Западе признали победу Путина на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.