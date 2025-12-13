10 минут — и сырно-чесночная закуска готова: этот рецепт спасет в новогоднюю ночь

Этот рецепт спасет вас в новогоднюю ночь! 10 минут — и сырно-чесночная закуска готова! Никакой суматохи и страха, что вы что-то не успеете.

Вкус этой закуски — идеальное сочетание солоноватой, нежной ветчины и насыщенной, пикантной сырно-чесночной начинки. Она получается сочной, ароматной и очень сытной. Эта закуска станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро, без лишних хлопот накрыть богатый и вкусный стол для праздника.

Вам понадобится: 200 г слайсов или тонких ломтиков ветчины, 150 г твердого сыра, 2–3 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, шпажки или зубочистки. Сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте сыр, чеснок и майонез до получения однородной кремообразной массы. На каждый ломтик ветчины нанесите 1–2 ч. л. сырной намазки, распределите ее вдоль края и аккуратно сверните в плотный рулетик. Закрепите каждый рулетик шпажкой или зубочисткой. Выложите готовые рулетики на блюдо и можете сразу подавать.

