Больше никакой сухой грудки. Запекаю ее в «панцире» из пармезана и трав. Сочное мясо под хрустящей шубкой

Больше никакой сухой грудки. Запекаю ее в «панцире» из пармезана и трав. Сочное мясо под хрустящей шубкой

Куриная грудка — диетический и полезный продукт, но ее репутацию часто портит один существенный недостаток: при неправильном приготовлении она становится сухой и безвкусной. Секрет сочности и насыщенного вкуса кроется в создании защитного слоя, который удерживает влагу внутри мяса. Идеальным решением становится ароматный «панцирь» из пармезана и пряных трав. Во время запекания сыр образует хрустящую золотистую корочку, которая не только дарит восхитительный вкус, но и герметично запирает все соки внутри, превращая простую грудку в сочное, нежное и невероятно ароматное блюдо.

Для приготовления вам потребуется: 2 крупные куриные грудки (около 600 г), 100 г тертого пармезана, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка сушеного орегано, 1 чайная ложка паприки, соль и черный перец по вкусу. Разогрейте духовку до 200 °C. Куриные грудки промойте, обсушите бумажным полотенцем и слегка отбейте, чтобы получить равномерную толщину. Натрите их солью и перцем. В отдельной миске смешайте тертый пармезан, орегано, паприку и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте оливковое масло и тщательно перемешайте до образования влажной крошки. Плотно обваляйте каждую грудку в сырной смеси, прижимая ее пальцами, чтобы сформировать равномерный плотный слой. Выложите грудки на противень, застеленный пергаментом, и запекайте 20–25 минут до полной готовности мяса и образования румяной корочки. Дайте мясу отдохнуть 5 минут перед подачей. Идеальным гарниром станут свежие или запеченные овощи.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.