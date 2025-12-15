Новый год-2026
15 декабря 2025 в 17:16

Как спасти пересоленный суп без лишних хлопот: простой картофельный способ, который мгновенно смягчает вкус и устраняет горечь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Каждая хозяйка хоть раз сталкивалась с тем, что суп получился слишком соленым или с неприятной горчинкой. Выбрасывать блюдо жалко, но и есть его невозможно. Есть надежный кухонный трюк, который помогает вернуть первому блюду нормальный вкус буквально за несколько минут.

Достаточно положить в кастрюлю крупный сырой ломтик картофеля. Крахмал в клубне быстро связывает лишнюю соль и горькие соединения, делая бульон мягче и приятнее. Через 5–7 минут картофель можно достать, пока он не начал развариваться. Если по рецепту он подходит, оставляйте — получится только вкуснее.

Этот прием лучше всего работает в светлых бульонах, но и в насыщенных супах заметно улучшает вкус. Дополнительно картофель впитывает часть жира, делая блюдо легче. Главное — использовать свежий клубень и контролировать время. Такой простой способ выручает и новичков, и опытных хозяек, позволяя легко исправить досадные ошибки.

Ранее сообщалось: если надоели магазинные снеки и хочется чего-то необычного, но несложного, такие чипсы станут отличной альтернативой. Они получаются ароматными, легкими и идеально подходят для семейных посиделок. А готовятся просто: минимальный набор продуктов и немного терпения — и вот на столе полезная хрустящая закуска.

