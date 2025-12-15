Картошку больше не жарю. Запекаю порционные мини-гармошки с разными начинками. Удобно, красиво и всем угодила

Жареная картошка, безусловно, вкусна, но она требует постоянного внимания у плиты и оставляет после себя запах масла. Гораздо интереснее и эффектнее превратить скромный корнеплод в изысканное порционное блюдо, которое удивит и накормит всех без исключения. Секрет успеха — в мини-формате и разнообразии начинок. Небольшие картофелины, нарезанные «гармошкой», но не до конца, превращаются в съедобные лодочки, готовые принять в себя любое сочетание вкусов: пикантное, сырное или мясное. Это идеальный способ угодить всем за столом, создав праздничное и очень удобное для сервировки блюдо.

Для основы вам потребуется: 12–15 небольших картофелин одного размера, 3 ст. ложки оливкового масла, соль, перец. Для начинок приготовьте три варианта: 1) 100 г мелко нарезанного бекона, 50 г тертого чеддера; 2) 100 г сметаны, 2 зубчика чеснока, пучок укропа; 3) 100 г ветчины, 50 г тертого моцареллы. Картофель тщательно вымойте. Сделайте поперечные надрезы по всей длине клубня, не дорезая до нижней части примерно 5 мм — получится «гармошка». Смажьте каждый клубень маслом, посолите и поперчите. Аккуратно заполните разрезы разными начинками: в одни картофелины вставьте кусочки бекона и посыпьте чеддером, в другие положите смесь сметаны с давленым чесноком и укропом, в третьи — кусочки ветчины и моцареллу. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–45 минут до мягкости картофеля и румяности начинок. Подавайте горячими прямо в порционных формочках или на общей тарелке, украсив зеленью.

