Названы цели украинских диверсантов, ликвидированных под Брянском

Группа украинских диверсантов, ликвидированная в Брянской области, планировала совершить подрыв военного эшелона на железнодорожной станции, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, их целью могли стать и другие объекты. Он отметил, что взрыв мог привести к гибели большого количества гражданского населения.

После уничтожения украинской ДРГ в Брянской области и сдачи командира группы стало понятно, что их целью была диверсия на железнодорожной станции. Они должны были произвести взрыв. Конкретно не описывается чего, но, по-видимому, это мог быть военный эшелон или какие-то другие объекты. Однозначно подобного рода взрыв мог привести к гибели или ранениям большого количества мирных граждан. Все это они должны были снимать на фото и видео как подтверждение того, что акция прошла успешно, — пояснил Кнутов.

Ранее ФСБ распространила кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших теракты на объектах транспорта. На видео задержанные, являющиеся сотрудниками Службы специальных операций Украины, дают признательные показания о причастности к подрывам железнодорожного полотна в Белгородской области в прошлом году и подготовке к другим преступлениям.