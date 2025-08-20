Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 17:27

«Полная отмороженность»: военэксперт о тактике Украины перед встречей с РФ

Военэксперт Дандыкин: Украина может устроить провокацию перед встречей с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина может устроить очередную провокацию в преддверии возможной встречи с Россией, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. При этом он подчеркнул, что украинская армия не останавливается в попытках атаковать территорию РФ.

Дело в том, что они и пытались ударить беспилотником по Смоленской атомной станции. Там полная отмороженность. Я думаю, что он (президент Украины Владимир Зеленский. — NEWS.ru) заявляет, что хотел встретиться. И более того, он говорил, что прилетал в Стамбул для этого. Но одно дело говорить, другое дело встречаться. Потом не факт, что у нас есть желание с ним встречаться. После таких выкрутасов, какие были, когда он был в Вашингтоне и когда они били по мирным объектам. Пытаются что-то из себя показать, особенно на фоне наших успехов и удара по нефтехранилищу в Одессе. Я думаю, что ожидать провокаций следует и впредь, — ответил Дандыкин.

Военэксперт отметил, что Зеленский и его европейские партнеры раздражены успехами российской армии на фронте. Также Дандыкин предположил, что требования украинского лидера к России не изменились и он продолжит просить выплаты репараций и размещения войск НАТО на территории Украины.

Все это злит их и их спонсоров, особенно тех, кто с ними ездил к [Дональду] Трампу (президент США. — NEWS.ru), включая Лондон, Париж, Берлин и даже Хельсинки. Так что здесь вполне вероятно, что программа, которую Зеленский озвучивал Трампу, по большому счету ничем не отличается от тех условий, которые они привозили в Стамбул: это выплата репараций, никаких уступок по территориальным вопросам и размещение натовских войск на территории Украины после мирного соглашения, — объяснил Дандыкин.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» заявил, что истребители F-16 ударили по территории Курской области. По его данным, авиация сбросила управляемые авиабомбы в районе приграничного села Теткино. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ
Россия
Украина
Владимир Зеленский
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Застрявшая на вершине горы альпинистка из России не выжила? Что известно
Стало известно о возможностях военных врачей ВС России на передовой
«Черная Луна» скоро взойдет? Когда придет вестник апокалипсиса, подробности
Прическа ребенка бойца СВО спровоцировала жесткий конфликт в регионе России
100 носок — легко: как выглядит одежда, которая живет дольше одного сезона
Агроном дала советы, как подготовить огороды к холодам
Жителю Новокузнецка заплатят 70 тысяч за участие в необычном ДТП
«Зайка»: психиатр указал на одну деталь в Зеленском на встрече с Трампом
Любитель люксовых отелей и мидий пять месяцев водил подписчиков за нос
Возросло число погибших при взрыве на заводе «Эластик»
ВС России создали уникальный образец вооружения
Раскрыто, какое наказание грозит родившей в турецком аэропорту студентке
В Думе рассказали о депортации украинцев из США на фронт
Пьянство Карла III, болезнь Миддлтон: кто проклял королевскую семью?
В Совфеде назвали важное условие для встречи Путина и Зеленского
Окровавленные девочки на кладбище: Златоустовский Паук рвется на свободу
Дочь погибшего на СВО бойца ВС России обделили выплатой
«Может привести к катастрофе»: Макрон осудил новую операцию Израиля в Газе
«Может пакостить»: назван главный интересант срыва переговоров по Украине
Врач рассказала, как аэробные упражнения влияют на мозг
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.