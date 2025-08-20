«Полная отмороженность»: военэксперт о тактике Украины перед встречей с РФ

Украина может устроить очередную провокацию в преддверии возможной встречи с Россией, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. При этом он подчеркнул, что украинская армия не останавливается в попытках атаковать территорию РФ.

Дело в том, что они и пытались ударить беспилотником по Смоленской атомной станции. Там полная отмороженность. Я думаю, что он (президент Украины Владимир Зеленский. — NEWS.ru) заявляет, что хотел встретиться. И более того, он говорил, что прилетал в Стамбул для этого. Но одно дело говорить, другое дело встречаться. Потом не факт, что у нас есть желание с ним встречаться. После таких выкрутасов, какие были, когда он был в Вашингтоне и когда они били по мирным объектам. Пытаются что-то из себя показать, особенно на фоне наших успехов и удара по нефтехранилищу в Одессе. Я думаю, что ожидать провокаций следует и впредь, — ответил Дандыкин.

Военэксперт отметил, что Зеленский и его европейские партнеры раздражены успехами российской армии на фронте. Также Дандыкин предположил, что требования украинского лидера к России не изменились и он продолжит просить выплаты репараций и размещения войск НАТО на территории Украины.

Все это злит их и их спонсоров, особенно тех, кто с ними ездил к [Дональду] Трампу (президент США. — NEWS.ru), включая Лондон, Париж, Берлин и даже Хельсинки. Так что здесь вполне вероятно, что программа, которую Зеленский озвучивал Трампу, по большому счету ничем не отличается от тех условий, которые они привозили в Стамбул: это выплата репараций, никаких уступок по территориальным вопросам и размещение натовских войск на территории Украины после мирного соглашения, — объяснил Дандыкин.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» заявил, что истребители F-16 ударили по территории Курской области. По его данным, авиация сбросила управляемые авиабомбы в районе приграничного села Теткино. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.