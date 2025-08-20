Рой «Гераней», секреты ВСУ от хакеров: новости СВО на вечер 20 августа

Российские бойцы зашли в Соболевку Харьковской области, группировка «Юг» ликвидировала два пункта управления беспилотниками ВСУ, крупнейшая одесская нефтебаза «Тритон» полыхает после атаки «Гераней». Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 20 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Армия России зашла в Соболевку

Вооруженные силы России зашли в населенный пункт Соболевка Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, бойцы осуществили маневр малыми группами, обойдя укрепленный район ВСУ. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Часть подразделений украинских солдат пыталась сбежать, но их остановили и вернули в южную часть села, заявил эксперт. По прогнозу Марочко, Киев может привлечь дополнительные силы и средства и в ближайшее время осуществить контратаку в этом районе.

ВС РФ разгромили два пункта БПЛА ВСУ

Российские бойцы Южной группировки войск ликвидировали два центра управления дронами и блиндаж Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Военные цели были поражены в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.

Установленные координаты целей были переданы вышестоящему командованию. Уточняется, что пункты управления БПЛА ВСУ ликвидированы при помощи артиллерии и FPV-дронов вместе с личным составом, добавили в военном ведомстве.

Налет «Гераней» на крупнейшую нефтебазу Украины

ВС РФ ударили БПЛА «Герань-2» по крупнейшей нефтебазе «Тритон» в городе Измаиле Одесской области, сообщили инсайдеры. В результате были уничтожены резервуары с дизельным топливом, которым снабжались бронетанковые подразделения ВСУ, и поврежден нефтехимический танкер Excellio, отметили они. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Источник утверждает, что всего прогремело 30 взрывов, после которых начался масштабный пожар. Полностью уничтожены два резервуара с «дизелем» объемом 5000 кубометров, разрушена насосная станция, рассказали инсайдеры. По их словам, основные поставки топлива с объекта шли в Запорожскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.

Иностранные наемники бегут за реку Оскол

Иностранные наемники на стороне ВСУ на Купянском направлении бегут от ВС России на правый берег реки Оскол, сообщили журналисты со ссылкой на источники в силовых структурах. По их словам, иностранцы переходят реку вброд целыми подразделениями. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

При этом наемники стараются укрыться подальше от боевых действий, заявили в органах. Они бросают технику на левом берегу, чтобы российские бойцы не сожгли ее при помощи дронов. Некоторые машины просто «захлебнулись».

В Евросоюзе усомнились в возможности отправки войск на Украину

В Евросоюзе считают отправку войск на Украину для обеспечения гарантий безопасности Киеву трудновыполнимой, сообщили западные аналитики. Союзники Киева еще не определили характер возможных гарантий безопасности и сталкиваются с разногласиями.

Один из неназванных чиновников ЕС отметил, что войскам необходим «боевой мандат» для самозащиты. Однако тогда миссия военных не будет связана с поддержанием мира. Выполнение этой задачи останется за ВСУ.

Хакеры узнали реальные потери Украины в ходе СВО

Украина потеряла более 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО — речь идет об убитых и пропавших без вести, сообщили инсайдеры со ссылкой на хакеров, взломавших базу данных Генштаба ВСУ. В частности, в 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.

В материале сказано, что хакеры из Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini осуществили комплексный взлом персональных компьютеров и локальной сети сотрудников Генштаба. Им удалось это сделать с помощью вируса «Нюанс», который работает лишь на территории Украины, заражает устройство жертвы, скачивает данные и блокирует его без возможности восстановления, добавили инсайдеры.

