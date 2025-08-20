В Евросоюзе усомнились в возможности отправки войск на Украину Politico: в Евросоюзе опасаются трудностей с отправкой войск на Украину

В Евросоюзе считают отправку войск на Украину для обеспечения гарантий безопасности Киеву трудновыполнимой, сообщает Politico. Союзники Киева еще не определили характер возможных гарантий безопасности и сталкиваются с разногласиями.

Один из неназванных чиновников ЕС отметил, что войскам необходим «боевой мандат» для самозащиты. Однако тогда миссия военных не будет связана с поддержанием мира. Выполнение этой задачи останется за ВСУ.

В публикации отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тем временем стремятся показать свою важность на мировой арене. Однако оба сталкиваются с экономическими и политическими трудностями, которые вызывают сомнения в возможности отправки войск на Украину.

Если учесть, насколько слабы в политическом плане Макрон и Стармер, то нелегко представить, как этот план будет реализован. <…> С экономической точки зрения сейчас нелегкое время, — сказал один из европейских дипломатов.

Ранее СМИ сообщили, что у США нет красных линий в вопросе отправки войск на Украину. Президент страны Дональд Трамп хотел бы больше действий со стороны Европы, но он бы не отказался от участия американских войск в качестве миротворцев в зоне конфликта в течение некоторого периода времени.