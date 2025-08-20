Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 09:47

В Евросоюзе усомнились в возможности отправки войск на Украину

Politico: в Евросоюзе опасаются трудностей с отправкой войск на Украину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Евросоюзе считают отправку войск на Украину для обеспечения гарантий безопасности Киеву трудновыполнимой, сообщает Politico. Союзники Киева еще не определили характер возможных гарантий безопасности и сталкиваются с разногласиями.

Один из неназванных чиновников ЕС отметил, что войскам необходим «боевой мандат» для самозащиты. Однако тогда миссия военных не будет связана с поддержанием мира. Выполнение этой задачи останется за ВСУ.

В публикации отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон тем временем стремятся показать свою важность на мировой арене. Однако оба сталкиваются с экономическими и политическими трудностями, которые вызывают сомнения в возможности отправки войск на Украину.

Если учесть, насколько слабы в политическом плане Макрон и Стармер, то нелегко представить, как этот план будет реализован. <…> С экономической точки зрения сейчас нелегкое время, — сказал один из европейских дипломатов.

Ранее СМИ сообщили, что у США нет красных линий в вопросе отправки войск на Украину. Президент страны Дональд Трамп хотел бы больше действий со стороны Европы, но он бы не отказался от участия американских войск в качестве миротворцев в зоне конфликта в течение некоторого периода времени.

Евросоюз
войска
Украина
гарантии безопасности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат призвал блокировать контент со скрытой пропагандой ЛГБТ-отношений
Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и узнали потери Украины в ходе СВО
Стало известно, что будет с Зеленским после завершения конфликта
Мошенники придумали новый способ выманить личные данные у россиян
Россиянка тайком вывезла за границу тонны краба на 51 млн рублей
Врач раскрыла, как вовремя распознать заражение после укуса клеща
Экономист рассказала, от чего зависит финансовое счастье россиян
В Госдуме рассказали, кому с 1 октября повысят зарплаты
Автовладельцев предупредили о новом росте цен на одну услугу
Запуск СПГ-завода «Новатэка» в Мурманске хотят отложить из-за санкций
Трехсторонний саммит по Украине может пройти в столице Венгрии
Подростки нашли способ обходить запрет на аренду электросамокатов
Опасная бактерия оставила без ноги мужчину
Иностранные наемники бегут за Оскол
Бойцы «Юга» ликвидировали два пункта управления БПЛА ВСУ
Полыхающий торговый центр в Кемерово сняли на видео
Сборную Израиля потребовали отстранить от турниров ФИФА и УЕФА
Политолог обозначил главный итог встречи Трампа с Зеленским
«Мощная оплеуха»: Захарова о карте Украины в Белом доме
Запад мог пообещать Зеленскому «королевскую» защиту за послушание
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.