Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 18:40

В США определили «красные линии» в вопросе отправки войск на Украину

Politico: у американцев нет «красных линий» в вопросе отправки войск на Украину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У США нет «красных линий» в вопросе отправки войск на Украину, сообщила газета Politico со ссылкой на источник. По его словам, президент страны Дональд Трамп хотел бы больше действий со стороны Европы, но он бы не отказался от участия американских войск в качестве миротворцев в зоне конфликта в течение некоторого периода времени.

Я не думаю, что есть красные линии, — сказал источник.

Ранее Трамп заявил, что Россия и СССР были правы, когда не желали видеть у своих границ НАТО. Он напомнил, что это было задолго до избрания Владимира Путина президентом РФ.

Кроме того, президент США заявил, что гарантии безопасности Украине не могут включать защиту со стороны Североатлантического альянса, но Вашингтон будет готов помочь Европе. По словам хозяина Белого дома, речь идет о поддержке в воздухе. Также президент пообещал Киеву предоставить «какую-то форму безопасности» вместо вступления в НАТО.

До этого американский лидер заявил, что «возвращение» Крыма Украине не представляется возможным. По его словам, таким же нереалистичным стал сценарий вступления Киева в Североатлантический альянс.

США
Украина
военные
красные линии
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нечаянно проговорился»: в Совфеде указали на важную деталь в словах Стубба
Мужчина совершил самоубийство прямо в здании парламента Финляндии
Путин пригласил Зеленского в Москву? Ответ Киева, когда будет встреча
«Выглядит глупо»: военэксперт об идее Киева не возвращать территории РФ
Выросло число пострадавших при взрыве под Рязанью
Пассажирка такси устроила жаркие танцы со стриптизом
Россиянин изнасиловал ребенка в одной из столичных гостиниц
Украинскую ДРГ уничтожили под Брянском: что известно, угроза приграничью
В США раскрыли, почему мир на Украине сейчас невозможен
«Сцена унижения»: Макрон напомнил о скандальной встрече Зеленского и Трампа
Захарова напомнила Киеву о брошенных пленных украинцах
Президент Словакии назвал путь к мирному решению украинского конфликта
«Джинсовые мальчики» на службе педофила: за что сел продюсер из Омска
Фицо объяснил, без чего не урегулировать украинский конфликт
Путин, Арестович, Сердючка: названо имя следующего президента Украины
Электрический стул Украине: кто отключит ей свет после атаки на «Дружбу»
Официантка заставила посетителей ресторана платить за крючок для сумки
Политолог объяснил, за что Запад мог отравить Навального
Стало известно, сколько стоит вход на вечеринку Тимати во Франции
В США определили «красные линии» в вопросе отправки войск на Украину
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.