В США определили «красные линии» в вопросе отправки войск на Украину

У США нет «красных линий» в вопросе отправки войск на Украину, сообщила газета Politico со ссылкой на источник. По его словам, президент страны Дональд Трамп хотел бы больше действий со стороны Европы, но он бы не отказался от участия американских войск в качестве миротворцев в зоне конфликта в течение некоторого периода времени.

Я не думаю, что есть красные линии, — сказал источник.

Ранее Трамп заявил, что Россия и СССР были правы, когда не желали видеть у своих границ НАТО. Он напомнил, что это было задолго до избрания Владимира Путина президентом РФ.

Кроме того, президент США заявил, что гарантии безопасности Украине не могут включать защиту со стороны Североатлантического альянса, но Вашингтон будет готов помочь Европе. По словам хозяина Белого дома, речь идет о поддержке в воздухе. Также президент пообещал Киеву предоставить «какую-то форму безопасности» вместо вступления в НАТО.

До этого американский лидер заявил, что «возвращение» Крыма Украине не представляется возможным. По его словам, таким же нереалистичным стал сценарий вступления Киева в Североатлантический альянс.