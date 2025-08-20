Несколько россиян стали жертвами атак ВСУ по херсонскому селу Сальдо: трое человек погибли при обстреле ВСУ Новой Збурьевки под Херсоном

Военнослужащие Вооруженных сил Украины наносят удары по селу Новая Збурьевка, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, жертвами атаки стали трое мирных жителей. В Минобороны России данную информацию пока не комментировали.

С 7:40 враг ведет интенсивный артобстрел и использует ударные дроны по жилым кварталам Новой Збурьевки в Голопристанском округе. Уже известно о трех погибших мирных жителях. Один раненый доставлен в Скадовскую ЦРБ, — написал Сальдо.

По словам главы региона, российские военные отвечают на атаки контрбатарейной борьбой. Он также настоятельно рекомендовал местным жителям оставаться в укрытиях.

Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника аквапарк в селе Железный Порт в Херсонской области. По его словам, никто не пострадал, на месте работали пожарные. Губернатор обратил внимание на то, что объект не имеет военного значения, удар пришелся по месту, где отдыхают семьи.

До этого в Сети появились кадры атакованного украинским беспилотником здания правительства Белгородской области, оно получило повреждения. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент произошел рано утром 14 августа. Пострадавших, по его словам, нет.