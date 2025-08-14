Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 11:32

ВСУ атаковали аквапарк в Херсонской области

Сальдо: ВСУ атаковали аквапарк в селе Железный Порт Херсонской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВСУ атаковали с помощью беспилотника аквапарк в селе Железный Порт в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, на месте работают пожарные. Губернатор обратил внимание на то, что объект не имеет военного значения, удар пришелся по месту, где отдыхают семьи.

В курортном селе Железный Порт Голопристанского округа боевики ВСУ атаковали дроном аквапарк, — написал Сальдо.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки на Ростове-на-Дону пострадали 13 человек. Состояние двоих человек оценивается как тяжелое. Он также отметил, что в результате атаки повреждения получили несколько многоквартирных домов. На месте работают оперативные службы и представители администрации Ростова-на-Дону.

До этого в Сети появились кадры атакованного украинским беспилотником здания правительства Белгородской области, оно получило повреждения. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент произошел рано утром. Пострадавших, по его словам, нет.

Россия
Херсонская область
Владимир Сальдо
атаки
ВСУ
