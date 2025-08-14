ВСУ атаковали аквапарк в Херсонской области

ВСУ атаковали с помощью беспилотника аквапарк в селе Железный Порт в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, на месте работают пожарные. Губернатор обратил внимание на то, что объект не имеет военного значения, удар пришелся по месту, где отдыхают семьи.

В курортном селе Железный Порт Голопристанского округа боевики ВСУ атаковали дроном аквапарк, — написал Сальдо.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки на Ростове-на-Дону пострадали 13 человек. Состояние двоих человек оценивается как тяжелое. Он также отметил, что в результате атаки повреждения получили несколько многоквартирных домов. На месте работают оперативные службы и представители администрации Ростова-на-Дону.

До этого в Сети появились кадры атакованного украинским беспилотником здания правительства Белгородской области, оно получило повреждения. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент произошел рано утром. Пострадавших, по его словам, нет.