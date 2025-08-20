Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 17:12

Врач дала советы, как сохранить здоровье в сезон осенних вирусов

Терапевт Лапа посоветовала одеваться осенью четко по погоде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью в сезон вирусов важно пристальнее следить за здоровьем и одеваться четко по погоде, заявила RT терапевт Людмила Лапа. При подозрении на простуду важно ограничить общение с другими людьми и вызвать врача.

Маски. Если куда-то идем, едем в метро или на автобусе — защищаем себя и не заражаем других. Одеваться нужно четко по погоде. Сейчас, например, коварная погода. Сильно отличается с утра и днем. Нужно одеваться так, чтобы можно было снять вторую одежду, — призвала Лапа.

Врач также посоветовала есть хотя бы один фрукт в сутки. Лучше выделять на такой перекус полдник. При переохлаждении важно принимать теплую ванну.

В Роспотребнадзоре ранее предупредили, что сон с мокрыми волосами может привести к переохлаждению кожи головы и шеи, в особенности в прохладной комнате или при сквозняке. Такая привычка впоследствии грозит простудными заболеваниями.

