В Совфеде указали на главную ошибку Запада в отношениях с Россией Карасин: Запад не учитывает вопросы стратегической безопасности России

Запад намеренно избегает вопросов стратегической безопасности России и соблюдения прав человека на Украине, однако без этого никакие договоренности невозможны, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. По его словам, настырность немецкого канцлера Фридриха Мерца, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и других свидетельствует, что тематика военного присутствия Запада на Украине никуда не ушла.

Западники сознательно обходят вопросы стратегической безопасности России и прав человека, а без этого никакие договоренности невозможны. Это должно быть понятно, — отметил Карасин.

Ранее сообщалось, что внутри Североатлантического альянса возникли существенные разногласия по мандату так называемых сил сдерживания, которые Блок обещает послать на Украину в случае прекращения там боевых действий. По словам источника, страны Альянса не могут выяснить, что они должны предпринять, если случайно попадут под обстрел, — эвакуироваться или войти в конфликт.