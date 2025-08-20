Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму

Попытка украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться на катерах к побережью Крыма была пресечена российскими военнослужащими, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС. По его словам, это произошло в акватории Черного моря, прилегающей к региону. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Сегодня ночью в акватории Черного моря, прилегающей к Херсонской области, была замечена ДРГ противника, которая на катерах направлялась в сторону Крыма. Один из катеров был поражен нашими военнослужащими. В итоге операция ВСУ была сорвана, — сказал Сальдо.

Ранее губернатор Херсонской области сообщал, что Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по базе украинских войск в Очакове. По его словам, именно там командование ВСУ готовило десант на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Также Сальдо передавал, что Вооруженные силы Украины вынашивают идеи масштабного десанта у побережья в Херсонской области. По его словам, наибольшая активность противника наблюдается в районе Тендровской и Кинбурнской кос.