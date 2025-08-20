Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 14:46

Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму

Сальдо: бойцы ВС России сорвали попытку прорыва украинской ДРГ к Крыму

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Попытка украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться на катерах к побережью Крыма была пресечена российскими военнослужащими, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС. По его словам, это произошло в акватории Черного моря, прилегающей к региону. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Сегодня ночью в акватории Черного моря, прилегающей к Херсонской области, была замечена ДРГ противника, которая на катерах направлялась в сторону Крыма. Один из катеров был поражен нашими военнослужащими. В итоге операция ВСУ была сорвана, — сказал Сальдо.

Ранее губернатор Херсонской области сообщал, что Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по базе украинских войск в Очакове. По его словам, именно там командование ВСУ готовило десант на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Также Сальдо передавал, что Вооруженные силы Украины вынашивают идеи масштабного десанта у побережья в Херсонской области. По его словам, наибольшая активность противника наблюдается в районе Тендровской и Кинбурнской кос.

Россия
ВС РФ
диверсанты
Крым
Владимир Сальдо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глобальный коллапс на складах Ozon: правда ли это, что с заказами, причины
Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов»
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод
В Бурятии 19-летняя мать едва не убила младенца, пытаясь убаюкать его
Busta Rhymes и Mohombi выступят в кинопарке «Москино»
Лавров одной фразой описал позицию Каллас в отношении России
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.