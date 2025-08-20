ВС России третьи сутки вышибают ВСУ «зубы» при попытке вцепиться в Покровск

Около 150 штурмовиков ВС России третий день держат оборону в районе прорыва у Покровска (Красноармейск), сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, на данном направлении задействованы наиболее боеспособные части ВСУ, в общей сложности — порядка двух тысяч военнослужащих. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

По данным канала, российские штурмовики ожидают подкрепления с юга, а именно помощь механизированных бригад, которым предстоит усилить оборону и отбить атаки украинских подразделений. Их главная цель — сдержать атаки ВСУ и укрепить коридоры, чтобы обеспечить возможность ротации российских штурмовиков.

Ранее российская армия атаковала причальные сооружения, которые использовались для поставок топлива для ВСУ. Удар нанесли авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Целью удара также стали мастерская по сборке дронов, места размещения украинских военных и иностранных бойцов в 148 точках.

FPV-дроны российской группировки войск «Север» между тем уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на Харьковском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что военные при этом преодолели помехи, которые производила украинская система РЭБ.