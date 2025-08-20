Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 12:49

Российская авиация прикрыла «топливный кран» ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении причалов ВСУ для поставок топлива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия атаковала причальные сооружения, которые использовались для поставок топлива для ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Удар нанесли авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Нанесено поражение причальным сооружениям, используемым для поставок горючего в интересах ВСУ, — сказано в сообщении.

Целью удара также стали мастерская по сборке дронов, места размещения украинских военных и иностранных бойцов в 148 точках. Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили ракету РСЗО HIMARS и 217 дронов самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 августа средства ПВО сбили 42 беспилотника ВСУ. Больше всего БПЛА уничтожили в Воронежской области — 14. Кроме того, дроны нейтрализовали в Тамбовской, Курской, Ростовской, Брянской, Орловской, Смоленской и Липецкой областях, а также в Краснодарском крае.

FPV-дроны российской группировки войск «Север» между тем уничтожили замаскированные укрытия и скопления живой силы ВСУ на Харьковском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что военные при этом преодолели помехи, которые производила украинская система РЭБ.

ВСУ
топливо
Украина
ВС РФ
Минобороны РФ
причалы
