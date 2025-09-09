В российском городе начался пожар после атаки ВСУ Котляров: в Курске упали обломки беспилотника и начался пожар

На улице Союзной в Курске произошло возгорание и падение обломков БПЛА, сообщил исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров в Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших.

В Курске на улице Союзной произошло возгорание и падение обломков БПЛА. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают спецслужбы. Как и прежде, после того как специалисты все обследуют, проведем подомовой обход, — добавил он.

Ранее Telegram-канал SHOT проинформировал о работе систем противовоздушной обороны в Краснодарском крае — не менее 10 взрывов раздались у Анапы, Краснодара и в двух поселках Северского района региона. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

До этого в оборонном ведомстве России рассказали, что украинская сторона за прошедшие сутки потеряла 1390 солдат в зоне спецоперации. Потери ВСУ в зоне ответственности «Центра» составили до 435 военнослужащих, «Запада» — до 255 солдат, в зоне Южной группировки — более 260 ликвидированных. Остальные — на счету «Севера», «Днепра» и «Востока».