Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 23:26

В российском городе начался пожар после атаки ВСУ

Котляров: в Курске упали обломки беспилотника и начался пожар

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

На улице Союзной в Курске произошло возгорание и падение обломков БПЛА, сообщил исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров в Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших.

В Курске на улице Союзной произошло возгорание и падение обломков БПЛА. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают спецслужбы. Как и прежде, после того как специалисты все обследуют, проведем подомовой обход, — добавил он.

Ранее Telegram-канал SHOT проинформировал о работе систем противовоздушной обороны в Краснодарском крае — не менее 10 взрывов раздались у Анапы, Краснодара и в двух поселках Северского района региона. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

До этого в оборонном ведомстве России рассказали, что украинская сторона за прошедшие сутки потеряла 1390 солдат в зоне спецоперации. Потери ВСУ в зоне ответственности «Центра» составили до 435 военнослужащих, «Запада» — до 255 солдат, в зоне Южной группировки — более 260 ликвидированных. Остальные — на счету «Севера», «Днепра» и «Востока».

