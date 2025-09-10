Приметы на 10 сентября: что пророчит листопад и кошки на Скирдников

10 сентября по народному календарю отмечается день Анны и Саввы Скирдников. Эта дата связана с завершением жатвы и подготовкой к зиме. Православная церковь вспоминает святую Анну Пророчицу, встретившую младенца Иисуса в храме, и преподобного Савву Крыпецкого, известного своей аскетической жизнью и чудесами исцеления.
Погодные приметы на Анну и Савву Скирдников
Красный закат предвещает ненастье, а гроза в этот день сулит теплую осень.
Солнечная и сухая погода означает, что заморозки наступят не скоро.
Обильный урожай орехов при малом количестве грибов предсказывает суровую зиму.
Журавли и гуси, не улетевшие на юг, указывают на позднюю и мягкую зиму.
Листопад у березы и осины сулит богатый урожай в следующем году.
Приметы по поведению животных и птиц на 10 сентября
Ласточки летают низко — к дождю, так как насекомые опускаются к земле из-за влажности.
Воробьи купаются в песке или сидят нахохлившись — приближается ненастье.
Ворона каркает хрипло — к дождю, а голуби прячутся — к непогоде.
Кошки сворачиваются в клубок — к похолоданию, а собаки едят траву — к дождю.
Что нельзя делать 10 сентября по народным поверьям
Ходить в лес из-за активности лешего и риска заблудиться.
Заниматься тяжелой работой — это может привести к семейным раздорам.
Назначать сватовство или венчание — брак будет несчастливым.
Тратить последние деньги — чтобы не усугубить финансовые проблемы.
Долго смотреться в зеркало — это сулит упадок сил.
Что нужно сделать обязательно на Анну и Савву Скирдников
Собрать рябину — ее гроздья приносят в дом радость и защищают от невзгод.
Умыться холодной водой — для сохранения красоты и здоровья.
Пригласить гостей или навестить родных — чтобы укрепить отношения.
Помолиться святой Анне о семейном благополучии, а Савве — об исцелении от болезней.
Поблагодарить природу за урожай — застолье с пирогами с калиной привлечет удачу.
День Анны и Саввы Скирдников — это время подведения итогов и подготовки к зиме. Наши предки верили, что соблюдение традиций обеспечит благополучие на весь год.
Ранее мы поделились гороскопом для всех знаков на сентябрь.