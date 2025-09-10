Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Приметы на 10 сентября: что пророчит листопад и кошки на Скирдников

Приметы на 10 сентября: что пророчит листопад и кошки на Скирдников Приметы на 10 сентября: что пророчит листопад и кошки на Скирдников Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

10 сентября по народному календарю отмечается день Анны и Саввы Скирдников. Эта дата связана с завершением жатвы и подготовкой к зиме. Православная церковь вспоминает святую Анну Пророчицу, встретившую младенца Иисуса в храме, и преподобного Савву Крыпецкого, известного своей аскетической жизнью и чудесами исцеления.

Погодные приметы на Анну и Савву Скирдников

  • Красный закат предвещает ненастье, а гроза в этот день сулит теплую осень.

  • Солнечная и сухая погода означает, что заморозки наступят не скоро.

  • Обильный урожай орехов при малом количестве грибов предсказывает суровую зиму.

  • Журавли и гуси, не улетевшие на юг, указывают на позднюю и мягкую зиму.

  • Листопад у березы и осины сулит богатый урожай в следующем году.

Приметы на 10 сентября — что можно и нельзя делать на день Анны и Саввы Приметы на 10 сентября — что можно и нельзя делать на день Анны и Саввы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы по поведению животных и птиц на 10 сентября

  • Ласточки летают низко — к дождю, так как насекомые опускаются к земле из-за влажности.

  • Воробьи купаются в песке или сидят нахохлившись — приближается ненастье.

  • Ворона каркает хрипло — к дождю, а голуби прячутся — к непогоде.

  • Кошки сворачиваются в клубок — к похолоданию, а собаки едят траву — к дождю.

Что нельзя делать 10 сентября по народным поверьям

  • Ходить в лес из-за активности лешего и риска заблудиться.

  • Заниматься тяжелой работой — это может привести к семейным раздорам.

  • Назначать сватовство или венчание — брак будет несчастливым.

  • Тратить последние деньги — чтобы не усугубить финансовые проблемы.

  • Долго смотреться в зеркало — это сулит упадок сил.

Приметы на 10 сентября Приметы на 10 сентября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нужно сделать обязательно на Анну и Савву Скирдников

  • Собрать рябину — ее гроздья приносят в дом радость и защищают от невзгод.

  • Умыться холодной водой — для сохранения красоты и здоровья.

  • Пригласить гостей или навестить родных — чтобы укрепить отношения.

  • Помолиться святой Анне о семейном благополучии, а Савве — об исцелении от болезней.

  • Поблагодарить природу за урожай — застолье с пирогами с калиной привлечет удачу.

День Анны и Саввы Скирдников — это время подведения итогов и подготовки к зиме. Наши предки верили, что соблюдение традиций обеспечит благополучие на весь год.

Ранее мы поделились гороскопом для всех знаков на сентябрь.

