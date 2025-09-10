Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 03:09

РИАН: источник в МО РФ опроверг фейк Зеленского об ударе ВС России в ДНР

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Утверждения президента Украины Владимира Зеленского о якобы нанесенном ударе российских военных по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР являются ложью, заявил источник РИА Новости в Минобороны РФ. По его словам, это легко доказывается фактами.

Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов, — сказал собеседник агентства.

Он объяснил, что вброс скоординированно распространился по украинским ресурсам после публикации Зеленского. При этом локация легко устанавливается по спутниковым снимкам, даже дерево, около которого якобы упала бомба, легко обнаружить.

Повреждения, которые оно получило, характерно для взрыва устройства мощностью несколько килограммов в тротиловом эквиваленте, в то время как самой ходовой российской бомбой в зоне СВО является ФАБ-500, содержащая в себе около 200 килограммов взрывчатки, что говорит о ложности информации украинского президента, подчеркнул источник. Также он указал на отсутствие каких-либо сообщений о пострадавших до выхода постов у Зеленского.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию Донецка. По его словам, в результате атаки пострадали шесть мирных жителей, включая ребенка.

Владимир Зеленский
МО РФ
ВС РФ
ДНР
