Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 05:30

Названы два важных фактора для успешного трудоустройства

HR-эксперт Великая: успешное трудоустройство зависит от резюме и собеседования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Успешное трудоустройство соискателя на 50% зависит от качественно составленного резюме и еще на 50% — от того, как он пройдет собеседование, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтехотрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. По ее словам, резюме должно быть продающим и демонстрировать достоинства кандидата, скрывая недостатки.

Ваше резюме должно быть продающим — оно должно работать на вас. В нем должны быть ваши достоинства и не видны недостатки. Поэтому над резюме действительно есть смысл работать, потому что это 50% успеха. Остальные 50% зависят от того, как вы себя покажете на собеседовании, как максимально хорошо и подробно расскажете о своем опыте и насколько он релевантен тем потребностям, которые есть у компании и у работодателя, — пояснила Великая.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что работодатель может обратить внимание на имя кандидата при просмотре резюме. По ее словам, оно может вызвать приятные или негативные эмоции.

До этого психолог Дмитрий Чернышов рекомендовал выпускникам вузов перед собеседованием определить свои условия труда и честно оценить слабые стороны, включая отсутствие опыта. Такой самоанализ, по его мнению, демонстрирует зрелость и осознанность.

резюме
советы
работодатели
соискатели
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Знаменитый британский певец собрался переехать в США и пошутил о Трампе
Жители приграничных сел Сумской области жители лишились еды и медпомощи
В Госдуме призвали ввести бесплатную парковку для беременных
«Новые и новые»: Алаудинов рассказал о действиях ВС РФ на Донецком участке
Токио закроет все японские центры в России
Пентагон сократит финансирование боеготовности армии США в ЕС в 15 раз
Врач предупредила о серьезных побочных эффектах самолечения
Встреча с диким животным: инструкция по выживанию
Блины без муки: почему они лучше обычных? Простой диетический рецепт
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и история праздника
В Германии судят врача-маньяка, убившего 15 человек
Россиян предостерегли от употребления сахарозаменителей
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 сентября
Фильм «Кремлевский волшебник» могут показать в России
Еще один рабочий погиб на стройке в Бурятии
Названы два важных фактора для успешного трудоустройства
Юрист предупредил о рисках проживания в неприватизированной квартире
В Польше привели в готовность системы ПВО и закрыли небо
Психолог ответила, что укрепляет семейные отношения и спасает от конфликтов
Несколько категорий россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.