Названы два важных фактора для успешного трудоустройства

Успешное трудоустройство соискателя на 50% зависит от качественно составленного резюме и еще на 50% — от того, как он пройдет собеседование, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтехотрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. По ее словам, резюме должно быть продающим и демонстрировать достоинства кандидата, скрывая недостатки.

Ваше резюме должно быть продающим — оно должно работать на вас. В нем должны быть ваши достоинства и не видны недостатки. Поэтому над резюме действительно есть смысл работать, потому что это 50% успеха. Остальные 50% зависят от того, как вы себя покажете на собеседовании, как максимально хорошо и подробно расскажете о своем опыте и насколько он релевантен тем потребностям, которые есть у компании и у работодателя, — пояснила Великая.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что работодатель может обратить внимание на имя кандидата при просмотре резюме. По ее словам, оно может вызвать приятные или негативные эмоции.

До этого психолог Дмитрий Чернышов рекомендовал выпускникам вузов перед собеседованием определить свои условия труда и честно оценить слабые стороны, включая отсутствие опыта. Такой самоанализ, по его мнению, демонстрирует зрелость и осознанность.