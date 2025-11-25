HR-эксперт рассказала, как часто можно менять работу

Частая смена работы не испортит резюме, рассказала РИАМО карьерный эксперт Мария Васильева. Она отметила, что на современном рынке труда актуален гибкий подход к построению карьеры.

Если сотрудник застрял на одной позиции без перспектив развития и повышения зарплаты, смена работы может быть не просто оправдана, а настоятельно рекомендована. Рекрутеры положительно оценивают такие осмысленные переходы, где видна четкая траектория профессионального и финансового роста, — рассказала Васильева.

По словам HR-эксперта, долгий срок работы на одном месте также может быть оценен положительно, если за это время работнику удалось пройти несколько повышений. Она подчеркивает, что любой карьерный путь индивидуален и зависит от множества переменных.

