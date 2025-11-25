День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 12:59

HR-эксперт рассказала, как часто можно менять работу

HR-эксперт Васильева: частая смена работы не испортит резюме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Частая смена работы не испортит резюме, рассказала РИАМО карьерный эксперт Мария Васильева. Она отметила, что на современном рынке труда актуален гибкий подход к построению карьеры.

Если сотрудник застрял на одной позиции без перспектив развития и повышения зарплаты, смена работы может быть не просто оправдана, а настоятельно рекомендована. Рекрутеры положительно оценивают такие осмысленные переходы, где видна четкая траектория профессионального и финансового роста, — рассказала Васильева.

По словам HR-эксперта, долгий срок работы на одном месте также может быть оценен положительно, если за это время работнику удалось пройти несколько повышений. Она подчеркивает, что любой карьерный путь индивидуален и зависит от множества переменных.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, что отсутствие токсичности и наличие позитивной обратной связи будут способствовать удержанию представителей поколения Z в компании. По его словам, таким сотрудникам важно видеть перспективы карьерного роста.

соискатели
резюме
работодатели
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финляндия строит забор в метре от границы с Россией
Астроном рассказал о приближении межзвездного объекта к Земле
PR-директор Птахи ответила на слухи об аресте недвижимости рэпера
Сечин завершил речь в Пекине китайской философией и советской историей
Группа компаний «О'Кей» продала одноименную сеть магазинов
В Совфеде оценили возможность возврата статьи за тунеядство в России
Дарья Мороз удивила поклонников радикальным изменением имиджа
Адвокат оценил шансы племянниц Жириновского на возвращение имущества
Макрон испугался баллистических ракет России
Появились новые подробности о расследовании НАБУ на Украине
Погода в Москве в среду, 26 ноября: ждать ли сильного холода и снегопада
Секс-символ фигурного катания: самые яркие образы Туктамышевой
В США узнали о звонках разгневанных европейских чиновников Рубио
«Провальная политика»: Лавров объяснил выходки европейских соседей
Лавров поделился подробностями о контактах России и США
«Не сливать»: Лавров объяснил, как работает российская дипломатия
В МО озвучили, какой «бонус» получили ВС РФ после освобождения Иванополья
Фекальный сталкер из Москвы остался безнаказанным
Жертвы в Таганроге, тактика стаи, теракт в храме: ВСУ атакуют РФ 25 ноября
Адвокат раскрыл, могут ли наказать пенсионеров-мошенников за схемы с жильем
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер
Общество

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.