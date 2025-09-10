Советники Трампа пришли в ярость из-за удара Израиля по Катару

Новость о том, что Израиль нанес удар по катарскому городу Доха, ошеломила Белый дом, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По его данным, некоторые советники американского президента Дональда Трампа были в ярости, потому что как раз в этот момент в США ждали ответа группировки ХАМАС на новое предложение республиканца о мире в Газе.

Эта новость ошеломила Белый дом и привела в ярость некоторых из главных советников Трампа, — сказано в публикации.

Ранее Дональд Трамп потребовал от движения ХАМАС освободить всех удерживаемых израильских заложников и вернуть тела погибших. Требование должно быть выполнено в течение 48 часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня, оно также включает «личные гарантии» Трампа о начале переговоров об окончательном прекращении огня в анклаве сразу после вступления сделки в силу.

До этого сообщалось, что ХАМАС готово вести переговоры для заключения соглашения о всестороннем урегулировании конфликта в секторе Газа и об освобождении всех удерживаемых израильских заложников. Проект будущего соглашения обсуждается между Израилем и посредниками из Катара, Египта и США.