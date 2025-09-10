Поджог опоры ЛЭП обесточил около 25 тыс. домов в Германии

Около 25 тыс. домов в Берлине остались без электричества в результате поджога опоры ЛЭП и кабелей, заявил в эфире радиостанции RBB управляющий директор компании-оператора Stromnetz Berlin Эрик Ландек. По его словам, это крупнейшее отключение электроэнергии за последние шесть лет. Как уточнил Ландек, восстановительные работы уже начались.

Мы будем работать всю ночь, чтобы подготовить котлованы. Мы ожидаем, что электроснабжение будет восстановлено в четверг вечером, — сказал директор Stromnetz Berlin.

Он добавил, что в самом начале без света остались почти 50 тыс. потребителей, однако их подключили к электросети по объездным маршрутам. Полиция уже занимается расследованием произошедшего. Предполагается, что поджог могли устроить противники проектов американской компании Tesla в Берлине.

Ранее берлинский сенатор по социальным вопросам Кансель Кицильтепе выразила уверенность, что финансовые трудности Tesla напрямую связаны с «политическим курсом» компании. Она также сравнила электромобиль с «нацистской машиной».