10 сентября 2025 в 07:00

В Госдуме призвали ввести бесплатную парковку для беременных

Депутат Останина предложила сделать бесплатной парковку для беременных в России

Парковки для беременных женщин и многодетных матерей следует сделать бесплатными, заявила NEWS.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. По ее словам, эта инициатива направлена на поддержку семей и прекращение практики взимания платы с данной категории граждан.

Я считаю, что парковки должны стать бесплатными для беременных женщин и многодетных матерей, потому что мы — единое государство, и мы должны урегулировать это на федеральном уровне, не пряча голову в песок. Если не будет этого закона, так и дальше будут обдирать многодетных, беременных и так далее. Они имеют право на особенное отношение со стороны государства, — высказалась Останина.

Парламентарий подчеркнула, что заявление президента России Владимира Путина о приоритете семейных ценностей должно находить практическое воплощение в решениях властей всех уровней. По ее мнению, текущая ситуация, когда чиновники на местах повсеместно вводят платные парковки, противоречит этому курсу.

Почему эта философия не распространяется на алчность местных властей, которые устроили обдираловку, чтобы мама, например, из Новосибирска приехала в центр и платила за парковку? В Москве, я смотрю, платные парковки, да и в любом регионе. Пора привести в чувство местные власти, которые уже не знают, как ободрать людей, — подытожила Останина.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что введение платных парковок позволит разгрузить спальные районы и даст преимущества их жителям. По его словам, местным будут предоставлены специальные скидки.

