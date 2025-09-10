Свыше 10 беспилотников ударили по Воронежской области посреди ночи

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами Воронежскую область в ночь на 10 сентября, написал в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. По его словам, средствами противовоздушной обороны в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах региона сбиты более 10 целей.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах региона были обнаружены и уничтожены более 10 беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, в результате налета БПЛА обошлось без пострадавших. Опасность атаки отменена. При этом в одном из районов области обломки беспилотника повредили окна и крышу частного дома, теплицу и гараж, а в Борисоглебске — остекление многоквартирного дома.

Ранее в Ростовской области из-за атаки БПЛА проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, здание было повреждено. Из него вывели 73 ребенка и пятерых сотрудников интерната.