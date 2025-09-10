Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 07:20

Свыше 10 беспилотников ударили по Воронежской области посреди ночи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами Воронежскую область в ночь на 10 сентября, написал в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. По его словам, средствами противовоздушной обороны в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах региона сбиты более 10 целей.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах региона были обнаружены и уничтожены более 10 беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, в результате налета БПЛА обошлось без пострадавших. Опасность атаки отменена. При этом в одном из районов области обломки беспилотника повредили окна и крышу частного дома, теплицу и гараж, а в Борисоглебске — остекление многоквартирного дома.

Ранее в Ростовской области из-за атаки БПЛА проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, здание было повреждено. Из него вывели 73 ребенка и пятерых сотрудников интерната.

Воронежская область
Воронеж
Александр Гусев
БПЛА
беспилотники
дроны
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 530 машин стоят в очереди перед Крымским мостом
Семья купила склад и нашла в нем чемоданы с останками детей
Посольство раскрыло, есть ли россияне среди пострадавших на Бали
Дети избили до смерти трехметрового питона
Подравшийся в московском кафе футболист Смолов пойдет под суд
Популярный курорт «смывают» проливные дожди
«Горжусь»: Дуров высказался о Telegram и протестах во Франции
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 10 сентября, букет аллергенов
Бойцы после успешного рывка в Купянске заняли важный для ВСУ участок трассы
Стало известно отношение россиян к единой форме для уроков физкультуры
Крах ВСУ под Сумами, удар БПЛА по интернату: новости СВО к утру 10 сентября
Каллас озвучила почти пустому залу сумму трат ЕС на Украину
Россиян предупредили об опасности покупки банковских карт с балансом
Роналду повысил свои шансы на покорение снайперского рекорда в футболе
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 сентября: инфографика
Больше сотни украинских дронов пытались ночью атаковать Россию
Поджог опоры ЛЭП обесточил около 25 тыс. домов в Германии
Молдавская сборная по футболу потерпела крупнейшее поражение в истории
Беспилотники ВСУ попытались подобраться к российскому городу с моря
Свыше 10 беспилотников ударили по Воронежской области посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.