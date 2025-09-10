Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Знаменитый британский певец собрался переехать в США и пошутил о Трампе

Эд Ширан заявил о планах переехать в США вместе с семьей

Эд Ширан Эд Ширан Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский певец Эд Ширан заявил, что эмигрирует в США, причем сделает это уже в ближайшее время — до лета 2026 года. Говоря о своем переезде, исполнитель пошутил о политике американского лидера Дональда Трампа в отношении эмигрантов, передает NBC News.

Я, наверное, единственный человек, кто переезжает в Америку, — отметил Ширан.

По некоторым данным, музыкант принял решение о переезде, в первую очередь, из-за длительного турне по Соединенным Штатам. Источники сообщили, что Ширан не хочет надолго расставаться с семьей из-за работы, поэтому берет с собой жену Черри Сиборн и двух дочерей.

Они собираются поселиться в городе Нэшвилл на юге страны, где певец намерен завершить работу над альбомом. На данный момент Ширан живет в именном поместье Ширанвилль в британском графстве Саффолк.

Ранее Ширан нырнул в искусственный пруд в своем поместье. Водоем, который в зарубежных СМИ прозвали «пруд в виде почки» из-за своеобразной формы, до сих пор является предметом ожесточенных споров между артистом и его соседями. Местные жители опасались, что наличие водоема станет причиной разгульного образа жизни.

