ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников

Палестинская группировка ХАМАС готова вести переговоры для заключения соглашения о всестороннем урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении всех удерживаемых израильских заложников, сообщает эмиратское издание The National со ссылкой на источники. По его данным, проект будущего соглашения обсуждается между Израилем и посредниками из Катара, Египта и США.

ХАМАС открыт для переговоров по всеобъемлющему соглашению по Газе, которое положит конец войне в палестинском анклаве и освободит всех удерживаемых заложников. Проект всеобъемлющего соглашения обсуждается между Израилем и США, с одной стороны, и США и посредниками из Катара и Египта, с другой, — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что проект обсуждается как удаленно, так и на личных встречах в Каире и Дохе. Однако источники не раскрывают содержание переговоров, лишь отмечая, что они будут завершены в ходе предлагаемого 60-дневного перемирия.

Ранее газета Jerusalem Post со ссылкой на источник сообщала, что Израилю и США могут потребоваться месяцы для подготовки новой сделки с ХАМАС. Уточняется, что пока остается неясным, будет ли этот план представлен и будет ли он включать ультиматум для палестинского движения.