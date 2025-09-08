Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 15:19

Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе

Трамп потребовал от ХАМАС освободить заложников в течение 48 часов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп потребовал от движения ХАМАС освободить всех удерживаемых израильских заложников и вернуть тела погибших, сообщает телеканал Al Hadath. Требование должно быть выполнено в течение 48 часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Предложение включает «личные гарантии» Трампа о начале переговоров об окончательном прекращении огня в анклаве сразу после вступления сделки в силу. Согласно инициативе американского лидера, перемирие в Газе будет действовать 60 дней, но может быть продлено при необходимости до окончания консультаций.

Ранее в центре Тель-Авива прошел массовый митинг, на котором десятки тысяч израильтян потребовали от правительства заключения соглашения об освобождении заложников. Организаторы акции оценивают число участников в полмиллиона человек.

До этого сообщалось, что ХАМАС готово вести переговоры для заключения соглашения о всестороннем урегулировании конфликта в секторе Газа и об освобождении всех удерживаемых израильских заложников. Проект будущего соглашения обсуждается между Израилем и посредниками из Катара, Египта и США.

заложники
ХАМАС
Израиль
Палестина
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Помру здесь»: Милонов резко высказался о переименовании Петербурга
«Любовь заканчивается»: молодая жена Ширвиндта высказалась о расставании
Умер идеолог разработки авиационной части ядерной триады СССР
Экс-депутат Рады ответил, кто будет следующим президентом Украины
Военэксперт связал целостность мостов через Днепр с сговорчивостью Запада
Выступление Путина на саммите БРИКС решили засекретить
Экономист рассказал, чем могут быть опасны новые санкции США и ЕС для РФ
Полина Диброва после развода покинула Москву с сыновьями
Пенсии россиян вырастут в октябре 2025 года: насколько, кого коснется
«Единая плоть»: Конкин оценил музыку Чайковского к сказкам для детей
Россиянам рассказали, как не попасть в хитрую ловушку коммунальщиков
Тарасова оценила физическую форму Валиевой перед окончанием дисквалификации
Стало известно о массовых обращениях украинок к Кадырову
Пакистан потерял 0,33% ВВП из-за масштабных наводнений
«Будем добивать»: военэксперт о судьбе солдат ВСУ под Константиновкой
Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом
Ученые выявили неожиданное влияние просмотра порно на отношения
В России рассказали, почему ВСУ уродуют лица наемников
Диетолог назвала безвредную дозу алкоголя
«Они для меня вычеркнуты»: Владимир Конкин об уехавших артистах
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае
США

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.