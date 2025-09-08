Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе Трамп потребовал от ХАМАС освободить заложников в течение 48 часов

Президент США Дональд Трамп потребовал от движения ХАМАС освободить всех удерживаемых израильских заложников и вернуть тела погибших, сообщает телеканал Al Hadath. Требование должно быть выполнено в течение 48 часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Предложение включает «личные гарантии» Трампа о начале переговоров об окончательном прекращении огня в анклаве сразу после вступления сделки в силу. Согласно инициативе американского лидера, перемирие в Газе будет действовать 60 дней, но может быть продлено при необходимости до окончания консультаций.

Ранее в центре Тель-Авива прошел массовый митинг, на котором десятки тысяч израильтян потребовали от правительства заключения соглашения об освобождении заложников. Организаторы акции оценивают число участников в полмиллиона человек.

До этого сообщалось, что ХАМАС готово вести переговоры для заключения соглашения о всестороннем урегулировании конфликта в секторе Газа и об освобождении всех удерживаемых израильских заложников. Проект будущего соглашения обсуждается между Израилем и посредниками из Катара, Египта и США.