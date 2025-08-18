В Израиле прошли массовые митинги с требованием освободить заложников

В центре Тель-Авива прошел массовый митинг, на котором десятки тысяч израильтян потребовали от правительства заключения соглашения об освобождении заложников, сообщил телеканал № 12. Организаторы акции оценивают число участников в полмиллиона человек, хотя данные полиции пока не опубликованы.

Отмечается, что в течение дня прошли различные мероприятия в поддержку заложников и против расширения военной операции в секторе Газа приняло участие до одного миллиона израильтян. Участники выражали свое требование к правительству активизировать усилия по освобождению заложников.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль создаст альтернативное гражданское управление в секторе Газа. По его словам, этот шаг станет частью плана завершения конфликта, включающего разоружение ХАМАС, возвращение заложников, демилитаризацию региона и контроль безопасности анклава.

До этого он обратился к иранскому народу с призывом свергнуть действующий режим, пообещав в случае успеха технологическую помощь в решении проблемы водоснабжения. Политик обвинил власти Ирана в провале «двенадцатидневной войны» и ущемлении прав граждан.