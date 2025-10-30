Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 15:19

ХАМАС передаст Израилю тела двух заложников

Al Hadath: ХАМАС передаст Израилю тела двух заложников 30 октября

ХАМАС ХАМАС Фото: Shutterstock/FOTODOM

Палестинское движение ХАМАС передаст Израилю тела двух заложников 30 октября, сообщил телеканал Al Hadath. Пленные погибли во время боевых действий в секторе Газа.

Ранее Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли 104 человека. Среди жертв ударов, нанесенных с вечера 28 октября, значится 46 детей и 20 женщин. Количество пострадавших достигло 253 палестинцев, они получили ранения различной степени тяжести.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что ответные удары ЦАХАЛ по сектору Газа не являются нарушением перемирия. По его словам, израильская армия имела право на атаку, так как в палестинском анклаве был убит ее солдат.

До этого телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские ВВС произвели серию авиаударов по разным районам Газы. По данным источника, один из ударов пришелся на медицинский центр «Аш-Шифа» на севере города. В то же время телеканал Al Mayadeen сообщил о попадании в расположенный к западу от Газы лагерь для беженцев Эш-Шати.

Израиль
ХАМАС
заложники
тела
сделки
