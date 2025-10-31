Утильсбор перенесли: что известно, когда вступит в силу, как изменятся цены

Минпромторг России перенес сроки введения новых правил расчета утильсбора. Что об этом известно, когда изменения вступят в силу, вырастут ли цены на автомобили, какие бренды готовятся к локализации производства в РФ?

Что известно о переносе утильсбора

Обновления в части новых правил расчета утилизационного сбора перенесли с 1 ноября на 1 декабря 2025 года по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Решение принято с учетом интересов людей, которые могли заказать и оплатить автомобили мощностью более 160 лошадиных сил уже после публикации проекта нововведений или столкнуться с непредвиденными задержками по транспортировке машин.

Механика расчета утильсбора меняется следующим образом: базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент — от мощности по прогрессивной шкале. Льготный коэффициент на ввоз в частном порядке автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования сохранится.

В чем главная цель нового утильсбора

Правительство России не намерено «закрывать» автомобильный рынок через повышение утилизационного сбора, заявил Мантуров. Главная цель предстоящих изменений — сделать местное производство экономически более выгодным, чем прямой импорт.

Как изменятся цены на автомобили из-за нового утильсбора

По словам Мантурова, новый утильсбор может повлиять на ввоз «санкционных» автомобилей.

«То есть автомобилей тех брендов, которые три года назад в одностороннем порядке ушли с рынка, переложив даже ответственность по обслуживанию уже находящейся в эксплуатации техники на российских преемников», — заявил вице-премьер.

Однако правительство не ожидает резкого скачка цен на машины после изменения расчета утилизационного сбора, так как срок вступления в силу нововведений был перенесен на декабрь.

«[Перенос оставляет] возможности ввезти автомобили для частного пользования и пополнить складские запасы», — считает Мантуров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Он добавил, что существование «лазейки» в виде льготного утильсбора может снижать привлекательность российского рынка для производителей, которые «вкладывают средства в развитие сервисных сетей, выполнение гарантийных обязательств, развитие выгодных финансовых продуктов и создание интересных условий для приобретения автомобиля».

Согласно обзору «РБК Приморье», новые правила приведут к резкому подорожанию многих популярных авто, которые сейчас россияне ввозят из Китая и Южной Кореи; также это коснется рынка Японии. Эксперты пришли к выводу, что рост цен составит 1–2 млн рублей и более, в результате чего ряд моделей фактически исчезнет из набора доступных транспортных средств для широкого покупателя.

Какие компании готовятся к локализации в России

Денис Мантуров заявил, что один из российских автозаводов посетили представители сразу трех иностранных брендов, оценивая перспективы локализации производства своих моделей.

По его словам, индексация утилизационного сбора в 2023 году в целом «стимулировала зарубежных партнеров» более предметно рассмотреть локализацию производства автомобилей в России.

За последний месяц о возможных планах по локализации высказывались сразу четыре марки: китайские Rox, Hongqi и Bestune (последние два — часть концерна FAW), а также корейская KGM.

