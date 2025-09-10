Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 07:15

Юрист ответил, какой штраф грозит россиянам за хранение вещей в подъезде

Юрист Салкин: хранение вещей в подъезде грозит штрафом до трех тысяч рублей

Хранение личных вещей в подъезде может грозить штрафом от двух тысяч до трех тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он отметил, что подъезд принадлежит всем собственникам многоквартирного дома и является путем эвакуации.

За хранение личных вещей в подъезде можно получить штраф, потому что это общее имущество дома и является путем эвакуации, который запрещено захламлять. По статье 20.3 КРФоАП назначается штраф от двух тысяч до трех тысяч рублей. Согласовывать размещение нужно не только с соседями, а формально со всеми собственниками квартир дома, — объяснил Салкин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жильцам многоквартирного дома может грозить штраф от пяти тысяч рублей за самовольное разбитие клумбы у подъезда. По его словам, придомовая территория является общей собственностью, и ее использование без согласия соседей является нарушением законодательства.

Юрист Илья Русяев ранее заявил, что шумных соседей можно привлечь к административной ответственности. По его словам, за нарушение Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» россиянам грозит предупреждение или штраф в размере до двух тысяч рублей.

