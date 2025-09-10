Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Беспилотники ВСУ попытались подобраться к российскому городу с моря

Кравченко: ПВО в Новороссийске отражает атаку безэкипажных катеров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, заявил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. По его словам, в городе звучит сирена.

В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК), — написал он.

Кравченко напомнил о запрете снимать и выкладывать фото или видео отражения атаки. Подобные кадры нельзя публиковать в соцсетях, подчеркнул он.

Ранее выяснилось, что за минувшие сутки российские средства ПВО сбили три авиационные бомбы и три снаряда РСЗО HIMARS. В Минобороны России указали, что также были перехвачены 210 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

До этого стало известно, что два мирных жителя Херсонской области получили смертельные травмы в результате атаки ВСУ. Как отметил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко, противник атаковал легковой автомобиль на трассе Раденск — Алешки. Мужчина и женщина в возрасте около 70–80 лет скончались на месте.

Тем временем российские силы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, за неделю уничтожив более полутора тысяч украинских беспилотников. Кроме того, были сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

