Блины без муки: почему они лучше обычных? Простой диетический рецепт

Эти блины — отличный вариант для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от вкусной еды. Они получаются тонкими, эластичными и не рвутся, когда переворачиваешь их на сковороде. Основные ингредиенты — творог и яйца, что делает их богатыми белком и сытными.

Возьмите небольшую пачку творога (приблизительно 200 г, лучше пожирнее, 5–9%), 2 куриных яйца, 2 ст. л. крахмала (подойдет и кукурузный, и картофельный), по щепотке соли и соды. Отставьте массу примерно на 10 минут. Если она вышла слишком густая, влейте 1–2 ст. л. кефира, молока или воды.

Жарить советуем без масла, главное — взять хорошую антипригарную сковородку. Достаточно по 1–2 минуты с каждой стороны блинчика.

Совет: для сытного завтрака заверните в блинчики начинку из творога с зеленью, кусочки фруктов, сыр.

