07 сентября 2025 в 14:40

Ленивое овощное рагу — готовится само: 20 минут и ужин на столе!

Ленивое овощное рагу: простой рецепт Ленивое овощное рагу: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если нет желания стоять часами у плиты, но хочется чего-то безумно вкусного, это рагу — идеальный вариант. Овощи томятся в собственном соку, пропитываются травами и становятся такими нежными, что тают во рту. Бросил все в сковороду, помешал пару раз — и через 20 минут у тебя на столе яркий ужин, который пахнет как будто его готовили часами.

Нарежьте кубиками 1 кабачок, 1 баклажан, 2 помидора, 1 болгарский перец и 1 луковицу. Разогрейте в глубокой сковороде 2 ст. л. оливкового масла, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте все овощи, посолите, поперчите, всыпьте 1 ч. л. прованских трав. Тушите под крышкой 15 минут на среднем огне, изредка помешивая. В конце добавьте 2 зубчика чеснока (пропустите через пресс) и горсть рубленой зелени.

  • Совет: для сытности добавьте банку фасоли — она сделает рагу очень насыщенным.

Читайте также: «Три стакана» — классическая версия самого простого яблочного пирога.

овощи
рагу
блюда
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
Италия
простые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
