Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 8 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?

Бои и события у Покровска, Славянска, Краматорска и Днепра в понедельник, 8 сентября: обстановка на фронте

«Армия России после взятия Хорошего ворвалась в Сосновку, наступая в Днепропетровской области. На Великомихайловском направлении в Днепропетровской области подразделения группировки войск „Восток“ днем ранее освободили населенный пункт Хорошее и ворвались в восточную часть Сосновки. Русские продвинулись в районе Сичневого, Хорошего, Вороного, закрепились в Новоселовке и штурмуют восточную часть Сосновки, признают украинские военные аналитики. По сообщениям солдат ВСУ, российские войска заняли Сичневое и Хорошее. Южнее российские войска продвинулись вдоль лесополос западнее Камышевахи и восточнее Тернового. В направлении последнего русские активно штурмуют с юго-востока и востока. Ситуация остается динамичной», — пишут «Военкоры Русской Весны».

Condottiero рассказал о переброске резервов ВСУ на удержание Покровска и Мирнограда.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Основной резерв тянут с юга. Одесса, Николаев и далее Кривой Рог. И даже с Сумского направления сняли наемников-латиносов. Основной удар будет в район н. п. Родинское, чтобы деблокировать трассу на Краматорск. И дать группировке в Покровске снабжение. В штабах оппонентов сейчас тяжелые ночи. Фронт рвется уже даже на самых позитивных кальках. Тонко в Купянске, на Лиманах, в Северске, Константиновке и даже в Запорожской области. Плюс третьи сутки ВСУ ожидают заход новой свежей группировки через леса РБ. Нарушена логистика по Днепру. Уничтожены заводы сборки и ремонта вооружения и техники. Полный швах», — добавил автор канала.

«Военная хроника» обратила внимание, что в районе Константиновки главком ВСУ Александр Сырский постепенно начинает повторять те же ошибки, что стоили ВСУ нескольких сотен единиц техники под Волчанском.

«Тогда для удержания российского наступления в район боевых действий были стянуты все доступные силы, включая дефицитные САУ зарубежного образца. Сейчас наблюдается похожий сценарий. Для обороны в Константиновку перебрасываются остатки самоходной артиллерии, в том числе редкие западные образцы, которые до этого использовались ограниченно и скрывались по тылам. В большей степени они используются на стационарных позициях, что ускоряет их уничтожение. Значимость Константиновки и соседнего Покровска для ВСУ очевидна — это два ключевых узла, удержание которых позволяет ВСУ маневрировать резервами по обширному участку фронта. Если/когда российской армии удастся прорваться здесь и рассечь фронт, переброска сил и средств для Киева станет крайне сложной», — добавили авторы канала.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Военный блогер Олег Царев отметил, что на Покровском направлении близка к освобождению Муравка.

«Армия России старается охватить Покровск с нескольких направлений и блокировать трассу логистики ВСУ Е50. На западном фланге идут бои за Молодецкое и на севере от Удачного, где наши стараются пробиться на территорию обогатительной фабрики. Российские части ведут бои в черте Покровска. На восточном фланге идет тяжелое сражение севернее Родинского, однако ВСУ удалось чуть потеснить наши подразделения по линии Никаноровка — Кучеров Яр: часть территорий перешла в серую зону. На западном участке Константиновского направления наши зажали противника в центре Шахово. Тяжелые бои идут в районе Торецкое — Софиевка, а также у Полтавки», — добавил он.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Червоное, Куртовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск „Центр“ улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Гришино и Родинское Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орестополь, Новопетровское, Сосновка Днепропетровской области», — добавили в МО РФ.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 8 сентября: подробности, атака на Трипольскую ТЭС

Купянск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 сентября

Наступление ВС РФ на Харьков 8 сентября: потеря 200 солдат, бои в Купянске