Купянск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 сентября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 8 сентября? Что происходит у Вороного, Дылеевки, Купянска, Мирнограда, Московки, Новоселовки, Новомихайловки, Никаноровки, Покровска, Переездного, Сосновки, Удачного, Федоровки, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

«На Южно-Донецком направлении фиксируется продвижение в районе Тернового: по сведениям источников, войска РФ вышли на окраины села. Идут бои за Сосновку. На Покровском направлении войска РФ заходят на северо-восточную окраину Мирнограда. Продолжаются сражения за Молодецкое и в районе Удачного. На Добропольском участке ВСУ активно контратакуют. Идут бои по линии Никаноровка — Кучеров Яр. Сообщается, что восточнее ВС РФ заняли центр села Шахово. На Краснолиманском направлении, по данным источников, ВС РФ держат под контролем большую часть Шандриголово. Противник контратакует в районе Новомихайловки. Харьковский фронт. Войска РФ стараются продвинуться в центр Купянска. Сообщается об успехах ВС РФ северо-западнее Купянска», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Великомихайловском направлении ВС России продвигаются в районе Сичневого, Хорошего, Вороного и Новоселовки, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Константиновском и Дружковском направлениях продолжаются тяжелые бои. Противник предпринимает встречные действия, замедляя наше продвижение. ВС РФ отвечают применением ФАБ с УМПК по ближним тылам ВСУ. На Покровско-Мирноградском направлении идут бои на окраинах агломерации, противник попытался контратаковать у Никаноровки. В Купянске противник провел демонстративный рейд в ту часть города, где наши ранее демонстрировали флаги. По всей видимости, в условиях множества дронов и здесь происходит взаимопроникновение групп пехоты сторон, что и делает невозможным однозначно сказать, где проходит ЛБС», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Северском направлении ВС РФ продолжают продвигаться в Серебрянском лесничестве по направлению к Ямполю, поселку городского типа, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Южный участок. После освобождения села Переездного начали продвижение к Звановке. Бои за Федоровку продолжаются. Наши штурмовые группы атакуют противника в районе поселка Выемка. Днепропетровское направление. Наши войска продолжают расширять территорию в Днепропетровской области. „Геранями-2“ был поражен логистический центр ВСУ на территории „Комбината Салют“. По ЛБС есть изменения на участке от Новоселовки на юг до Вороного и Хорошего и до окраин Сосновки. Цеха военного и химического производства (ракеты РСЗО с кассетными боеприпасами) были поражены ударами ВС РФ, кроме того, был уничтожен тренировочный лагерь. Купянское направление. На участке Степовой Новоселовки и восточнее в лесопосадках присутствуют ВСУ. ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации БПЛА ВСУ в здании ДК „Железнодорожник“ в Купянске-Узловом», — сообщили военкоры.

