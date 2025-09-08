Удары по Украине сегодня, 8 сентября: подробности, атака на Трипольскую ТЭС

Удары по Украине сегодня, 8 сентября: подробности, атака на Трипольскую ТЭС

Вооруженные силы России сегодня ночью, 8 сентября, нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры ВСУ и энергетической системы на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были уничтожены?

Что известно об ударах по Украине 8 сентября

Российские военные в ночь на 8 сентября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины. В частности, БПЛА «Герань» атаковали Трипольскую ТЭС — крупнейшую тепловую электростанцию в Киевской области, сообщает военный блогер Олег Царев.

«В Киевской области две группы „Гераней“ атаковали Трипольскую ТЭС: возник пожар на территории, сообщают о перебоях с электричеством в Киеве», — отметил он в авторском Telegram-канале.

Министерство энергетики Украины подтвердило повреждение одного из объектов тепловой генерации в Киевской области. Ведомство не уточнило название станции, однако украинские СМИ связывают инцидент с Трипольской ТЭС.

«Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области. В настоящее время спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела», — говорится в сообщении министерства.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Также удары в ночь на 8 сентября были нанесены по военной инфраструктуре ВСУ в Херсоне, Николаеве и Одессе, а также по промышленным и энергетическим объектам в Кривом Роге, Павлограде и Черкассах, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге.

«Удары по Сумщине, Черниговщине, Донбассу, Днепропетровску, южным областям, но главное, по Киевщине, говорят не о спонтанности, а о тщательно подготовленной операции. Включены разные виды вооружений: дроны, КАБы, ракеты. Это не разовая акция, а атака по всей инфраструктуре: фронт, тылы, логистика, энергосистемы, склады. <…> Сумская область: небольшие группы и передвижения уничтожаются до того, как объединятся. Черниговщина: удар по цехам беспилотников и лагерям. Днепропетровск: атакуют склады, обогатительные фабрики и пункты временной дислокации с иностранцами. Это операция „против логистики и потенциальных пыток прорыва“ одновременно — замедляют, деморализуют, ломают систему», — написал подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

