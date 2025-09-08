Наступление ВС РФ на Харьков 8 сентября: потеря 200 солдат, бои в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 8 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 8 сентября: обстановка на фронте

«На Харьковском направлении „северяне“ с тяжелыми боями продвигаются в лесу западнее Синельниково и на левом берегу реки Волчья в Волчанске. Противник оказывает ожесточенное сопротивление и перебрасывает новые резервы. Продолжают активно работать авиация ВКС РФ и ТОСы ГВ „Север“. В лесу возле Синельниково „Бесстрашные“ заняли две огневые позиции 127-й ОТМБр ВСУ, продвинувшись на 300 м. На левобережье Волчанска наши штурмовики продвинулись на 150 м, заняли техническое здание, закрепляются», — передает «Северный ветер».

По словам авторов канала, на участке фронта Меловое — Хатнее ситуация без существенных изменений.

«Противник предпринял одну попытку контратаки, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции. На Липцевском участке фронта наша артиллерия и расчеты FPV выявляли и наносили поражение по позициям ВСУ в Липцах. В результате интенсивной работы расчетов FPV „северян“ по связному оборудованию и автотранспорту ВСУ передовые позиции противника практически остались без связи. Ремонтные бригады связистов не могут выехать на позиции для доставки нового оборудования и ремонта поврежденного», — добавил «Северный ветер».

Военный блогер Олег Царев приводит слова украинских источников, которые утверждают, что ВС РФ контролируют большую часть Купянска.

«Однако, по данным с мест, для такого контроля нашим сначала нужно перейти через ж/д дорогу в западной части Купянска и закрепиться на всем ее протяжении. Пока же под контроль наших военных перешел ряд новых позиций в северной части города. Малыми группами ВС РФ стараются пробиться в центр города. Есть успехи у наших и на северо-западе от Купянска. Южнее, в Купянск-Узловом, уничтожен ПВД ВСУ. На Харьковском участке без изменений», — добавил он.

Военный эксперт Геннадий Алехин отметил, что штурмовые подразделения группировок «Запад» и «Север» продолжают расширять плацдарм севернее Купянска, наступая по направлению к Великому Бурлуку.

«Наши штурмовики основательно продвигаются в лесной местности у рубежа Красная Первая Каменка. В самом Купянске продолжаются упорные, ожесточенные бои в черте города. Противник пытается вытащить тяжелую технику и вооружение на противоположный берег реки Оскол, со стороны Купянска-Узлового. Там еще сохраняется вражеский плацдарм, и противник пытается его удержать. Волчанск, Липцы: наши прогрызают участки лесистой местности на левом берегу реки Волчья. Медленно идет продвижение, это связано с природным ландшафтом, но штурмовики группировки „Север“ прогрызают опорные пункты и оборону противника вокруг Волчанска. Это своеобразная рокадная дорога фронта, которая служит для военных перевозок ВСУ, доставки материальной части, провизии, личного состава на фронт», — добавил он.

Минобороны РФ сегодня заявило, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 23 автомобиля и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции. Уничтожены девять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Шаповка Харьковской области», — добавили в МО РФ.

