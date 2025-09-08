Украина будет вынуждена прибегнуть к тотальной мобилизации, призывая на военную службу абсолютно всех, включая детей, стариков и людей с психическими заболеваниями, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, украинские власти исчерпали ресурсы для пополнения армии, что свидетельствует о глубоком кризисе мобилизационной системы страны.

Экстренная мобилизация на Украине означает, что будут хватать всех на улице без разбора: стариков, детей, умалишенных, заключенных, даже тех, кто прибыл по инвалидности. Всех будут собирать в комплектующие центры. В лучшем случае, они пройдут какую-нибудь подготовку, а в худшем — будут сразу отправлены на фронт. На Украине уже не осталось мужского боеспособного населения. Кто на фронте, кто погиб, а кому повезло — смотались за рубеж. Поэтому где их будут брать — это, конечно, большой вопрос. Навряд ли они наберут 122 тысячи человек, — пояснил Липовой.

Ранее сообщалось, что правительство Украины экстренно мобилизует почти 122 тысячи человек на фоне тотального провала на линии фронта. В Днепропетровской области призовут 22,5 тысячи человек, еще 14,2 тысячи бойцов — в Киевской области.