«Оружия достаточно»: Украине предрекли народный бунт после мобилизации Генерал Липовой: мобилизация может подтолкнуть людей пойти против власти в Киеве

Власть на Украине рискует столкнуться с открытым сопротивлением местного населения из-за методов проведения новой волны мобилизации, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, действия территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) вызывают огромное недовольство среди украинцев, что ведет к росту социальной напряженности.

Методы, которые применяют Киев и ТЦК, конечно, вызывают огромное недовольство среди населения на Украине. Очередная волна [мобилизации], которую они собираются сейчас организовать по поводу набора дополнительного личного состава, конечно, вызовет напряжение среди местных жителей. Оно может перерасти в открытое неповиновение и сопротивление. Оружия на Украине более чем достаточно, и оно может быть повернуто против киевской власти, — сказал Липовой.

Ранее сообщалось, что правительство Украины экстренно мобилизует почти 122 тысячи человек на фоне тотального провала на линии фронта. В Днепропетровской области призовут 22,5 тысячи человек, еще 14,2 тысячи бойцов — в Киевской области.