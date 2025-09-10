Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 06:00

Россиян предостерегли от употребления сахарозаменителей

Нутрициолог Фарисеева: сахарозаменители провоцируют быстрое старение мозга

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Регулярное употребление сахарозаменителей провоцирует быстрое старение мозга и развитие сахарного диабета, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Фарисеева. По ее словам, подсластители обманывают организм иллюзорным поступлением углеводов, что провоцирует чувство голода и переедание.

У любителей подсластителей мозг стареет на 62% быстрее, повышается риск развития инсульта и деменции. И самое главное — при бесконтрольном применении сахарозаменителей возрастает вероятность развития диабета. Наш желудок воспринимает сладкий вкус и готов к перевариванию углеводов, но если их не поступило, то в течение 24 часов организм реагирует на любую дозу углеводов чувством голода. Тогда человек переедает, что приводит к развитию сахарного диабета, — сказала Фарисеева.

Она уточнила, что низкокалорийные сахарозаменители делятся на два типа: дающие энергию и нет. По словам нутрициолога, к первому типу относятся фруктоза, ксилит, сорбит и стевия. Эксперт объяснила, что они полностью усваиваются организмом и не провоцируют голод.

Самыми опасными в списке сахарозаменителей являются аспартам, ацесульфам калия, сахарин, адвантам и сукралоза. Они чаще всего присутствуют в йогуртах, диетических газировках и низкокалорийной еде. При наблюдении за людьми, употребляющими эти продукты, было обнаружено снижение памяти и скорости мышления на 62%. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с диабетом и тех, кто моложе 60 лет. На данный момент выявлена только связь, и это еще не доказанный научный факт, — добавила Фарисеева.

Ранее академик РАН Виктор Тутельян заявил, что здоровым людям не рекомендуется употреблять продукты с сахарозаменителями. По его словам, подсластители представляют собой чужеродное для человеческого организма вещество.

