В Германии судят врача-маньяка, убившего 15 человек

10 сентября 2025 в 06:00

В Германии начался суд над врачом паллиативной помощи, убившим 15 человек

В Берлине начался суд над врачом паллиативной помощи, которого обвиняют в убийстве 15 человек. Следствие предполагает, что жертв может быть гораздо больше, их число может доходить до сотни, что характеризует дело как одно из самых масштабных в истории Германии, передает Lenta.ru.

Мужчина, как выяснилось, приходил к тяжело больным людям под видом медицинской помощи и вводил им смертельные дозы препаратов. Прокурор прокомментировал его действия как обман доверия пациентов, врач действовал как «хозяин жизни и смерти».

При этом, как оказалось, после его визитов в квартирах начинались пожары. Следователи считают, что врач пытался скрыть в огне улики своих преступлений, и требуют для медика пожизненного заключения.

Ранее медбрата из клиники в городе Вюрзелен в Германии обвинили в убийстве девяти пациентов. Правоохранительные органы полагают, что 44-летний медик также пытался убить еще 34 человека. Таким образом мужчина пытался обеспечить себе «спокойную» ночную смену без инцидентов. Было установлено, что медик вводил жертвам слишком большие дозы обезболивающих или седативных средств.

До этого в Санкт-Петербурге студентка обратилась в больницу из-за проблем с глазами вследствие использования контактных линз. Там ее положили в стационар, сделав укол с неким веществом прямо в глаз, после которого она упала в обморок. Через несколько часов девушка пожаловалась на трудности с дыханием, а позже скончалась.

