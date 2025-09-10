В посольстве ответили, что с россиянами в охваченном протестами Непале

В посольстве ответили, что с россиянами в охваченном протестами Непале Посольство: никто из граждан России не пострадал во время беспорядков в Непале

Российские граждане не пострадали во время массовых беспорядков в Непале, сообщил ТАСС пресс-атташе дипломатического представительства в Катманду Александр Ивашев. По его данным, в настоящее время в стране находятся около 400 россиян.

Никто [из российских соотечественников в Непале] не пострадал, жертв среди россиян нет, — отметил дипломат.

Ранее Александр Ивашев говорил, что около 80 граждан России обратились в посольство в Катманду на фоне протестных акций в Непале. Все они находятся в безопасности и их жизни ничто не угрожает. Дипломат отметил, что посольство ведет тщательный учет всех обращений и призывает россиян сохранять спокойствие.

Один из российских туристов, находящихся в Катманду, сообщил, что полиция Непала оставила свои посты из-за масштабных протестов, которые сопровождались поджогами административных зданий и домов политических деятелей. По его словам, обстановка в городе несколько нормализовалась после введения армейских подразделений, которые теперь контролируют порядок.

В Непале демонстранты подожгли офис президента Рамы Чандры Пауделя в районе Махараджгундж, что вынудило армию срочно эвакуировать главу государства. Политика вывезли вертолетом в Шивапури, где расположен военный учебный центр.