Школьницы пошли в полицию после рандеву в сауне со знакомым

В Санкт-Петербурге две несовершеннолетние девочки обвинили 15-летнего восьмиклассника в изнасиловании. По их словам, инцидент произошел в сауне на улице Бабушкина в Невском районе, сообщает «Фонтанка».

Первой в полицию обратилась 13-летняя школьница. Она заявила, что 27 октября знакомый подросток совершил в отношении нее насильственные действия. Вскоре в правоохранительные органы поступило еще одно заявление — от отца 16-летней девушки. По его словам, тот же самый восьмиклассник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал его дочь.

Подозреваемого задержали. По данным источника, он является учеником одной из школ Невского района, против него возбудили уголовное дело. Также разыскивается его 16-летний друг, который может быть причастен к преступлению.

