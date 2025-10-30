Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 15:16

Школьницы пошли в полицию после рандеву в сауне со знакомым

Две школьницы из Петербурга обвинили восьмиклассника в изнасиловании

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге две несовершеннолетние девочки обвинили 15-летнего восьмиклассника в изнасиловании. По их словам, инцидент произошел в сауне на улице Бабушкина в Невском районе, сообщает «Фонтанка».

Первой в полицию обратилась 13-летняя школьница. Она заявила, что 27 октября знакомый подросток совершил в отношении нее насильственные действия. Вскоре в правоохранительные органы поступило еще одно заявление — от отца 16-летней девушки. По его словам, тот же самый восьмиклассник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал его дочь.

Подозреваемого задержали. По данным источника, он является учеником одной из школ Невского района, против него возбудили уголовное дело. Также разыскивается его 16-летний друг, который может быть причастен к преступлению.

Ранее стало известно, что тагильчанина, который изнасиловал и убил 11-летнюю школьницу, Владимира Александрова приговорили к пожизненному сроку. На суде было доказано, что 31 августа 2024 года фигурант заманил соседскую девочку домой, надругался над ней в подвале и задушил. Тело нашли спустя четыре дня, Александров успел спрятаться в Москве. На суде он признал вину.

изнасилования
происшествия
дети
Cанкт-Петербург
подростки
