Собчак обратила внимание на необычную деталь выступления Набиуллиной Собчак заметила, что Набиуллина выступала в Госдуме в пальто

Российская журналистка Ксения Собчак обратила внимание, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина была одета в пальто во время выступления в Госдуме. В Telegram-канале ведущая предположила, что в здании было холодно.

Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме в пальто — видимо, холодно, — написала Собчак.

Ранее глава ЦБ отметила, что Банк России сможет ускорить темпы снижения ключевой ставки при условии опережающего роста производительности труда. По ее словам, это ключевое направление для устойчивого развития экономики, которое предоставит больше пространства для смягчения политики регулятора. Она пояснила, что текущая денежно-кредитная политика сдерживает избыточный потребительский спрос.

Также Набиуллина сообщала, что бесконтрольное расширение льготного кредитования может нанести вред экономике и загнать ее в тупик. По ее словам, такой подход лишь усилит инфляционное давление, вынуждая регулятор повышать ключевую ставку для сдерживания цен. Глава ЦБ привела данные: с 2020 года около 20% банковского финансирования экономики (15 трлн рублей) приходилось на льготные кредиты.