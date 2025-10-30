Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 15:24

Собчак обратила внимание на необычную деталь выступления Набиуллиной

Собчак заметила, что Набиуллина выступала в Госдуме в пальто

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российская журналистка Ксения Собчак обратила внимание, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина была одета в пальто во время выступления в Госдуме. В Telegram-канале ведущая предположила, что в здании было холодно.

Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме в пальто — видимо, холодно, — написала Собчак.

Ранее глава ЦБ отметила, что Банк России сможет ускорить темпы снижения ключевой ставки при условии опережающего роста производительности труда. По ее словам, это ключевое направление для устойчивого развития экономики, которое предоставит больше пространства для смягчения политики регулятора. Она пояснила, что текущая денежно-кредитная политика сдерживает избыточный потребительский спрос.

Также Набиуллина сообщала, что бесконтрольное расширение льготного кредитования может нанести вред экономике и загнать ее в тупик. По ее словам, такой подход лишь усилит инфляционное давление, вынуждая регулятор повышать ключевую ставку для сдерживания цен. Глава ЦБ привела данные: с 2020 года около 20% банковского финансирования экономики (15 трлн рублей) приходилось на льготные кредиты.

Россия
журналисты
Ксения Собчак
наряды
Эльвира Набиуллина
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине вновь призвали к ужесточению принудительной мобилизации
Назван минимальный доход для одобрения ипотеки в 2025 году
«Внезапные наследники» обманом заполучили квартиру умершей петербурженки
Российские музыкальные дроны кружат над позициями ВСУ под «Сектор Газа»
Роман с дочерью Кинчева, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Студента нашли мертвым рядом с банкой с химвеществом
У экс-владельцев «макаронной империи» отсудили квартиры
Военэксперт ответил, использует ли РФ все возможности при ударах по Украине
В России заметили, что Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином расстроенным
Директор театра имени Вахтангова рассказал о заветной мечте Меньщикова
Появились признаки разворота Латинской Америки лицом к США
В «Буревестнике» увидели прямую угрозу неприкосновенности США
Бестемьянова заявила, что ждет возвращения Валиевой после дисквалификации
Киберполицейские объяснили, когда нужно отказаться от иностранных принтеров
Tesla отзовет более 6 тысяч электропикапов из-за одной проблемы
Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ
Турецкие секреты: 7 блюд, которые покорят вашу семью с первого укуса
Массовым отравлением в петербургском колледже занялись следователи
Россиян предупредили об опасности покупки машин по «серым» схемам
Под Волгоградом перевернулась Lada с пьяным водителем
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.