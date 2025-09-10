На фоне протестов в Непале в посольство России обратились около 80 россиян

Около 80 российских граждан обратились в посольство России в Катманду на фоне протестов в Непале, сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» пресс-атташе Александр Ивашев. Все они находятся в безопасных условиях, их жизни ничего не угрожает.

На данный момент в посольство обратились порядка 80 граждан из России. Все они находятся в достаточно безопасных условиях. Их жизни ничего не угрожает, — сказал Ивашев.

По его словам, российское посольство ведет строгий учет звонков и призывает россиян сохранять спокойствие.

Причиной массовых выступлений стало решение властей Непала заблокировать работу социальных сетей и мессенджеров, нарушивших новые правила регистрации в стране. Под ограничения подпали такие платформы, как YouTube, X, Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена). Погибли 22 человека, более 500 — получили увечья.

Российский турист, находящийся в Катманду, сообщил, что полиция Непала сбежала из-за массовых протестов, которые переросли в поджоги административных зданий и домов политиков. По его словам, обстановка в городе несколько разрядилась, и порядок теперь контролирует армия, в то время как протестующие празднуют временную победу.